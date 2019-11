Cain, 23, geboren in New York, wollte die schnellste Mittelstreckenläuferin der Welt werden. Mit 17 nahm sie als jüngste US-Amerikanerin an einer WM teil, wurde später Juniorenweltmeisterin über 3000 Meter. Cain vertraute sich dem prominenten Leichtathletikcoach Alberto Salazar an, gehörte ab 2013 zu dessen Nike Oregon Project in Beaverton bei Portland.

Anfang November erzählte Cain der "New York Times", wie sich Salazar abfällig über ihr Gewicht geäußert und sie vor Trainingskollegen bloßgestellt habe. Ehemalige Athleten Salazars bestätigten Cains Erfahrungen. Wenige Wochen zuvor hatte Nike seine Läuferfabrik geschlossen, weil Salazar wegen Verstößen gegen Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden war.

SPIEGEL: Frau Cain, Sie haben öffentlich gemacht, dass Sie vom Nike Oregon Project (NOP) "emotional und physisch missbraucht wurden". Wie ist es Ihnen mit dieser Offenbarung ergangen?



Cain: Es war sehr befreiend. Bis dahin hatte mich immer die Gewissheit geplagt, dass Athleten im