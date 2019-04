Der Frost der vergangenen Nacht hängt noch über dem Pausenhof der Dahlmannschule in Bad Segeberg, als Schulleiter Thorsten Glaser an diesem Dienstagmorgen durch die Flügeltüren des Oberstufengebäudes tritt. Dahlmann schlägt den Kragen seiner Fleecejacke hoch, er scheut die Kälte nicht. Denn heute ist ein besonderer Tag, der 55-Jährige will seine Schüler persönlich begrüßen. "Komm, ich drücke dir die Daumen", ruft Dahlmann einer Schülerin zu, die Richtung Eingang hastet. Für einen Moment hält sie inne, Dahlmann umfasst ihre hochgereckten Daumen. "Viel Glück für heute."

Die Schülerin ist eine von denen, die an diesem Tag die schriftliche Abiturprüfung ablegen. Doch nicht nur für die Prüfung selbst brauchen die Abiturienten in Bad Segeberg momentan Glück - damit sie die Schule überhaupt betreten dürfen, benötigen sie auch eine gültige Masernimpfung. Ein kleines Kreuz an der richtigen Stelle im Impfpass entscheidet darüber, ob die Schüler die wohl wichtigste Prüfung ihres Schullebens schreiben