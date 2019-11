Köln, am Abend des 20. März 1916: Major Walter Nicolai, Chef des deutschen militärischen Nachrichtendienstes, betritt die Lobby des luxuriösen Dom-Hotels. Er ist mit einer Niederländerin verabredet: Margaretha Geertruida Zelle, 39 Jahre alte Lebedame – besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Mata Hari, malaiisch für "Auge der Morgenröte". Doch die einstige Nackttänzerin lässt ihren Chef warten: Mata Hari bade noch, richtet ihm die Kammerfrau aus. Als sie ihn um 20 Uhr endlich empfängt, ist der Geheimdienstler fassungslos: Die aufreizend gekleidete Frau schickt sich doch tatsächlich an, ihn zu verführen!

Ihre Aufmachung habe ihm gezeigt, "dass sie wohl meinte, mich ebenso gewinnen zu müssen wie ihre früheren Arbeitgeber", schrieb Nicolai nach dem Krieg in seinen 2018 erstmals veröffentlichten Aufzeichnungen. Ob es wirklich dazu kam, ließ Nicolai gentlemanlike offen: "Einzelheiten unseres Zusammenseins will ich nicht schildern, kann nur sagen, dass sie in dieser Stunde alle Künste einer ganz