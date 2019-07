Alexander von Ungern-Sternberg taucht normalerweise nicht in der Presse auf. In der Regel macht er diskrete Geschäfte mit Kunden wie der Deutschen Bank, der Postbank oder deutschen Mittelständlern. Mal geht es um ein Shopping-Center, das zu verkaufen ist, mal um gut 12 300 Wohnungen, die den Besitzer wechseln.

Seine Firma Euro-IB ist eine kleine Investmentbank, so klein, dass sie sich bescheiden "Investment Banking Boutique" nennt. Fünf Herren sitzen im Management-Team, es gibt Büros in Frankfurt, London und Rom.

Seit kurzem hat die deutsch-englische "Boutique" mit einem Skandal zu tun, der in Italien als "Affäre Metropol", "Moscopoli" oder „Russia-Gate“ Schlagzeilen macht. Es geht um Matteo Salvini, Italiens rechtspopulistischen Innenminister - und um einen ungeheuerlichen Verdacht: Haben dessen Leute bei einem Geheimtreffen im Moskauer Hotel Metropol am 18. Oktober 2018 versucht, in Russland eine verdeckte Millionenspende für Salvinis Lega-Partei zu organisieren?

Bislang stützte diesen