Als Union und SPD vor gut einem Jahr ihren Koalitionsvertrag besiegelten, war die Überschrift Programm. Mehr als alles andere, so wies der Titel des Abkommens aus, wollten Union und SPD "einen neuen Aufbruch für Europa" wagen.



Inzwischen steht eher der Abbruch der Großen Koalition auf der Tagesordnung, und je wahrscheinlicher das Ende wird, desto mehr zeigt sich: Für Europa wäre es kein großer Verlust. Wenn es um die Zukunft des Kontinents ging, handelten die Spitzen von Union und SPD nach dem Motto "große Worte, kleine Taten". Die Kanzlerin und ihre wichtigsten Minister hielten flammende Europareden in Serie, mal im Straßburger EU-Parlament, mal an der Berliner Humboldt-Uni. Im politischen Alltag aber arbeitete die Merkel-Regierung das Thema so lustlos ab wie die Reform des Futtermittelgesetzbuchs. Es gab keine Strategie und kein Konzept. Und wenn es darauf ankam, wurde im schwarz-roten Bündnis national gedacht, nicht europäisch. So hat die Große Koalition eine historische Chance verpasst,