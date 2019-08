Was für ein erster Satz: "Als Schüler kannte ich drei Alarmstufen: Feueralarm. Terroralarm. Und Rabbi-Alarm!" Alarm, Alarm, Alarm, hört man und überhört, dass man gar nicht weiß, was ein Rabbi-Alarm eigentlich ist. So viel Alarmismus im Leben, so denkt man und fragt dann: Macht das neurotisch-wachsam, vielleicht auch misstrauisch? Erster Gedanke, erster Fehler. Echt deutsch, die Frage, so richtig nachgeboren-verständnisvoll. So bestätigungshechelnd. Er muss jetzt nur noch "Ja" sagen.

Aber Max Czollek steht auf dem Berliner Jüdischen Friedhof in Berlin-Mitte und lacht über die Frage. Er lacht laut, schiebt sein Basecap nach hinten. Sein T-Shirt, das einen Dönerspieß zeigt, spannt beim Lachen. Unter ihm die Gebeine Tausender Nazi- – Pardon! – Deutschenopfer, vor ihm der wiederhergestellte Grabstein des jüdischen Philosophen und Aufklärers Moses Mendelssohn, neben ihm die Jüdische Oberschule, die er in den Neunzigerjahren absolvierte. Und er lacht einfach nur. Was für ein blöder Anfang, der Redakteur krampft: Du sollst mich doch streicheln, den klugen, deutschen Kopf loben. Stattdessen: ein Jude, der lacht.

Sich mit Max Czollek zu verabreden ist erst mal nicht lustig. Die Bitte, sich mit mir auf einen Spaziergang zu begeben, bei dem er entscheidet, wo es hingeht, sein Berlin zeigt und erklärt, sich dabei flanierend und parlierend auf ein Gespräch einzulassen über sein im Sommer 2018 erschienenes Buch "Desintegriert Euch" – all das stieß bei ihm auf Misstrauen und Widerstand. Wohin das führen solle, und es klinge doch sehr nach Homestory, und genau so was wolle er gern vermeiden, nicht biografisch erklären, pseudofamilienpsychologisch-persönlich diskutieren – sondern zur Sache. Kein Medienjude sein. Sondern ein kluger Kopf. Oder Mensch. Oder Max Czollek.