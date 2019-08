Geld macht keine Geräusche. In der Straße, an der Jeff Bezos und Bill Gates nur ein paar Hundert Meter weit voneinander entfernt wohnen, der Evergreen Point Road in der Kleinstadt Medina bei Seattle, ist es mitten am Tag vollkommen still. Keine Menschen, nirgends. Sogar die Vögel in den vielen immergrünen Baumriesen scheinen sich das Pfeifen zu verkneifen. Die wenigen Autos, die langsam vorbeifahren, tun das mit Elektroantrieb und so rücksichtsvoll wie geräuschlos. Alles hier scheint zu sagen: bitte nicht stören.

Einen einzigen Laden gibt es in dem 3000-Seelen-Ort im Nordwesten der USA, den kleinen Medina Grocery & Deli, und sein Inhaber erzählt hinter dem Tresen, dass Bezos, der Amazon-Chef, dessen gigantisches Anwesen gleich schräg gegenüberliegt, manchmal vorbeikomme, um sich einen Kaffee zu holen, "aber leider haben wir ihn schon länger nicht gesehen". Gates wiederum, den Microsoft-Gründer, sagt später eine Anwohnerin, habe sie kürzlich in der Straße spazieren sehen, gemeinsam mit Satya