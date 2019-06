"Eddi probt den Muschel-Teller und ringt längere Zeit um Atem."

Klingt so, als sei dem Autor ein ziemlich sinnfreier Einstieg in einen Text eingefallen.

Doch dieser konfuse, verschwurbelte Satz könnte einem Medizinstudenten das Physikum retten. Denn in diesem Merkspruch verbirgt sich der histologische Aufbau der menschlichen Darmwand, vom "Epithel" über die "Lamina muscularis mucosae" bis zur "Tunica adventitia".

Es gibt Hunderte solcher Phrasen. Mit ihnen kann man sich die Hormonprodukte der Nebennierenrinde merken, jene Orte am Brustkorb einprägen, an denen man Herzklappengeräusche am besten abhorchen kann, oder lernen, welche Vitamine wasserlöslich sind. Auswendiglernen gehört für Mediziner zum Studienalltag – und Eselsbrücken können dabei helfen.

Von einem tristen Wohnhaus im Institutsviertel der Universität Freiburg aus will das Start-up Meditricks das Auswendiglernen revolutionieren. Die Eselsbrückenbauer und Meditricks-Gründer Michael Seifert, 30, und Paul von Poellnitz, 31, wollten sich nicht mit Merksätzen abfinden, sondern lieber gleich ganze Geschichten über die Entstehung von Scharlach oder die Wirkung von Penicillinen erfinden. Ihre Vorbilder stammen aus den USA, dort pauken Studierende schon lange mit visuellen Eselsbrücken fürs Pflege-, Jura- oder Medizinstudium. Und auch in Deutschland kommt diese Art des Lernens gut an.