Das Haus Windsor, es zittert, aber wankt es schon? Die Aufregung im Königreich ist groß, die Stimmung besorgt. Von der konservativen "Times" bis zum progressiven "Guardian", vom schlichten Yellow-Press-Leser bis zum vermeintlichen Insider der Hofberichterstattung – man hat eine Meinung und, vor allem, ein Gefühl. In diesem Fall: kein gutes.

Eine knappe Woche liegt die Ausstrahlung eines Films im britischen Fernsehen zurück, der die Reise der jüngsten Royal Family nach Afrika zeigt: Prinz Harry, 35, seine Frau Meghan, 38, und Baby Archie, 5 Monate. Sie sind bei Aids-Hilfe-Initiativen zu sehen, in prekären Wohnvierteln in Kapstadt, bei einer NGO für junge Mädchen, die Selbstverteidigung lernen. Im Naturschutzpark in Botswana und einem Krankenhaus für Landminenopfer in Angola, das nach Harrys Mutter, Lady Diana, benannt ist. Das junge Paar im Gespräch mit zutraulichen Kindern und engagierten Lehrern, zu Hause bei einer muslimischen Familie und mit dem emeritierten Erzbischof Desmond Tutu am