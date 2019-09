Kuşadası ist ihm zu klein geworden, Mehmet Göker wendet sich deshalb per Video aus dem türkischen Badeort an seine alte Heimat, Deutschland. Und seine Botschaft klingt bedrohlich: "Für alle, die dachten, ich bin weg … Ich bin wieder da!" Er sei der Mann, der "das Schicksal von Tausenden Menschen in Kassel, in Nordhessen beeinflusst" habe, er habe "mehr Millionäre erzeugt als Lotto Hessen!", sagt Göker in dem kleinen Filmchen, das bei Facebook und YouTube zu sehen ist.