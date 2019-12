Wenn man die Geschichte von Anfang an erzählen will, muss man die Zeit gut vier Jahre zurückdrehen, in den Sommer 2015. Wir hatten Elmo erst seit gut drei Wochen, als ich morgens einen Flyer im Briefkasten fand: Absender war die Freie und Hansestadt Hamburg, die mir auf diesem Weg mitteilte, dass etwa 200 Meter vor meiner Haustür eine Flüchtlingsunterkunft für 700 Menschen gebaut werden soll. „Vielen Dank für Ihr Verständnis“, stand am Ende des Zettels. Ich las ihn ein zweites Mal, dann warf ich ihn ins Altpapier und drehte eine Runde mit dem Hund, der noch klein war und flauschig. Auf unserem Spaziergang traf ich Leute, die in Tränen ausbrachen angesichts der Aussicht, bald neben einer Flüchtlingssiedlung wohnen zu müssen. Sie hatten Sorge, dass sie wegen des Lärms, den sie erwarteten, nicht mehr bei offenem Fenster würden schlafen können. Sie meinten, bald werde überall der Müll herumfliegen. Oder sie befürchteten, ihre Kinder könnten nicht mehr unbeaufsichtigt draußen spielen oder zum