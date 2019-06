Vor Kurzem brauchten wir einen neuen Kleiderschrank. Wir wollten umziehen, der alte Schrank sah nicht so aus, als würde er den Transport überstehen, also fuhren wir zu Ikea, um einen neuen auszusuchen. Natürlich will man immer ein Upgrade. Der alte Schrank hatte zwei kurze Kleiderstangen und ein Regalfach? Dann sollte der neue mindestens zwei lange Stangen und drei Fächer haben. Der alte hatte zwei Scharniertüren, bei denen die Spaltmaße nach kurzer Zeit nicht mehr stimmten? Der neue müsste dann bitte Schiebetüren haben, die nahezu geräuschlos zur Seite gleiten.

Irgendwann standen wir vor Pax. Ein "Kleiderschranksystem", ersonnen von Ikea, zwei mal zwei Meter, weiß.

Groß genug, sagte meine Frau.

Man muss ihn selbst zusammenbauen, sagte ich.

Mit Schiebetüren, sagte meine Frau.

Sieh mal, man kann ihn sich auch montieren lassen, sagte ich.

Im Auto, auf dem Heimweg, war ich eher schweigsam. Ich bin, das lässt sich sagen, kein großer Zusammenbauer. Das meiste, was ich zusammenbaue, ist entweder schief