Samer Tannous war Hochschuldozent in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Seit Dezember 2015 lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im niedersächsischen Rotenburg (Wümme) und arbeitet dort als Französischlehrer. In seiner Kolumne für SPIEGEL+ schreibt er über seine Versuche, die Sitten seiner neuen deutschen Heimat zu verstehen.





Ich weiß nicht wirklich, ob ich ein guter Koch bin, wenn es um Integrationsrezepte geht. Diese sind nämlich selten allgemeingültig. Auch bin ich selbst noch gar nicht angekommen, sondern noch immer unterwegs. Aber was meinen persönlichen Weg angeht, so kenne ich die Zutaten genau.

Erstens braucht man Liebe. Ohne meine Liebe zu diesen seltsamen Deutschen hätte ich mich nicht so für sie interessiert. Die Liebe weckt Neugier, und die braucht man wiederum, um auf die manchmal so verschlossenen Deutschen zuzugehen. Alleine kann man sich schließlich nicht in eine Gesellschaft integrieren. It takes two to tango.

In unserer allerersten Kolumne habe ich beschrieben,