Meine deutsche Langsamkeit

Oder Faulpelze. Bis ich der Letzte war, der kein Elektrorad fuhr.

Vor ein paar Tagen brach meine Frau zum Hebräisch-Unterricht auf. Ich konnte sie nicht begleiten, weil ich in die Jerusalemer Berge musste, um an der Eröffnungsfeier einer internationalen Konferenz teilzunehmen, auf der darüber beraten wurde, wie man die Feinde Israels abwehrt. Wir arbeiteten gewissermaßen an derselben Sache, aber meine Frau würde das Rad nehmen. Wir haben unsere Fahrräder aus Berlin mitgebracht. Es sind gute deutsche Fahrräder, wir hatten sie schon mit in New York. Meines ist ein Eigenbau vom Fahrradkonsum aus der Danziger Straße, meine Frau kaufte ihres bei Ostrad in der Winsstraße. Es ist so schwer wie ein Smart. Ich war gerade dabei, es für sie auf die Straße zu schleppen. Sie sagte: "Lass ma. Ich hab mir einen Roller bestellt."

Ich stellte das Rad ab und begleitete sie zu einem Parkplatz am Meer, wo der Roller stand, den sie mit der App wach küsste. Dann verschwand sie im Abendlicht. Vom Meer wehte ein leichter Wind. Ich hatte das Gefühl, dass mich meine Frau verließ. Auf einem kleinen grünen Elektroroller. Es war ihr Erster.