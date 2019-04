Das Hinterzimmer des Musikstudios. Ein Sofa. Unvermittelt hatte der Professor die Tür abgesperrt. Die junge Frau ist wie erstarrt, als er sie auszieht, küsst und ihre Hand in seinen Schritt führt.

Es geschah vor fast 25 Jahren, für sie aber ist es so, als wäre es gestern gewesen.

Sie kann nicht sagen, warum sie ihre Hand zurückzieht und dann doch tut, was er will. Als sie später der Polizei davon berichtet, habe sie Lähmungserscheinungen in ihrer Hand gespürt, sagt sie.

Dann der Moment, als er versucht habe, einzudringen, vergebens, sein enttäuschter Ausruf, "du hast ja tatsächlich keine Lust", dann sein Ansinnen, sich oral an ihr zu befriedigen, gegen 0.30 Uhr der Abschied, er müsse zu seiner Frau.

So hat es die Pianistin Shoko Kuroe später der Polizei erzählt, so hat sie es ihrem Therapeuten erzählt, so erzählt sie es vor einigen Wochen in einem Café in der Hamburger HafenCity.

Die #MeToo-Debatte habe ihr Mut gemacht, über den Vorfall an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg zu sprechen,