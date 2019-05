Vergangene Woche war auf der stets verlässlichen Society-Seite des Boulevardblatts "New York Post" zu lesen, dass einige "Stars ausflippten" über der Frage, was sie zur Met Gala anziehen sollten. Sie verständen das Thema des Festes nicht und wollten doch nur "schön aussehen".

Dazu muss man zweierlei wissen: Für Stars, um kurz in dieser Terminologie zu bleiben, ist die Met Gala das, was vor der Hollywoodkrise die Oscar-Party war – der wichtigste Termin des Jahres. Was diese Met Gala allerdings kompliziert macht: Sie ist eine Mottoparty, und der Ausrichter – ein Zusammenschluss aus dem New Yorker Metropolitan Museum of Art, der "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour sowie dem Modehersteller Gucci – gibt jedes Jahr ein anderes Thema vor, das zugleich Gegenstand einer Ausstellung im Metropolitan Museum ist. In den vergangenen Jahren waren die Themen dankbar für die Stars, einmal war es die katholische Kirche, ein andermal Punk. Easy.

Das Thema der diesjährigen Ausstellung, die am Donnerstag eröffnete,