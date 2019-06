Das Camp heißt "21. Jahrhundert". Für seine Bewohner fühlt es sich jedoch eher nach Mittelalter an. Rund 1200 Menschen drängen sich in Zellen. Kinder weinen, junge Männer wedeln mit Zetteln und versuchen, die Aufmerksamkeit der Asylbeamten auf sich zu lenken. Polizisten mit Schlagstöcken patrouillieren die Reihen.

Wer von Süd- und Mittelamerika aus in Richtung USA flieht, und das sind in diesen Tagen und Wochen wieder einmal Tausende, landet oft hier, im zentralen Auffanglager in der mexikanisch-guatemaltekischen Grenzstadt Tapachula. Die Migranten kommen aus den von Armut und Gewalt geplagten Staaten Mittelamerikas, aus Honduras, El Salvador, manche auch aus afrikanischen Ländern wie dem Senegal oder Kamerun oder aus Asien.

Mexiko ist mit dem Andrang überfordert. Vor dem großen Metalltor drängen sich Hunderte Männer, Frauen und Kinder. Die meisten haben die Nacht im Freien verbracht, sie warten auf ein Stück Papier, das ihnen die Weiterreise ermöglicht. Einige Tausend Flüchtlinge wurden