"Es wäre besser gewesen, wenn wir auf Trumps Vorschlag eingegangen wären"

Nicht weit vom Grenzübergang San Ysidro, zwischen Tijuana, Mexiko, und San Diego, USA, gibt es am Ende eines Zauns einen weiteren, eher unscheinbaren Durchgang. Vor einer Schranke steht ein bewaffneter Wachmann. Es ist der Eingang für Flüchtlinge, die in den USA Asyl beantragen wollen.

Tag für Tag stehen vor diesem Tor Hunderte Menschen. Honduraner, Guatemalteken, Venezolaner, Kubaner, Inder, zuletzt auffallend viele Afrikaner. Fast alle haben eine nicht selten lebensgefährliche Reise hinter sich, um hier anstehen zu können. Und so verschieden die Menschen in dieser Schlange sein mögen, so ähnlich ist ihr Wunsch: endlich die USA erreichen. Sie sind nah dran. Man kann von fast jedem höheren Gebäude in Tijuana die Vereinigten Staaten sehen. Es sieht aus, als wäre es nur noch ein kleiner Schritt.

Und so ahnen viele der ankommenden Flüchtlinge nicht, was ihnen in den nächsten Wochen, Monaten, womöglich Jahren bevorsteht.