Vor einigen Monaten bin ich ins Mañana-Land gezogen, so nennen einige Ausländer Mexiko, weil dort angeblich alles dauert und nichts funktioniert. Bei einem Empfang in der deutschen Botschaft warnte mich ein deutscher Geschäftsmann, dass ich mindestens vier Monate warten müsse, bis ich meinen mexikanischen Ausländerausweis erhalte. Die Migrationsbehörde sei mit den Zuwanderern aus Mittelamerika überlastet, zudem habe die Regierung viele Stellen gestrichen.

Andererseits habe ich 28 Jahre lang in Brasilien gelebt. Ewig bin ich dort mit einem Zettel im Pass herumgereist, als Nachweis dafür, dass mein Ausländerausweis in Bearbeitung war. Ab und an flickte ich den Zettel mit Tesafilm, weil er so abgegriffen war. Er war immer nur ein halbes Jahr lang gültig, dann musste ich ihn verlängern lassen. Die meisten Ausländer bezahlen dafür einen Mittelsmann: Man gibt ihm ein Honorar, er reicht einen Teil des Geldes an die Beamten weiter, und dann geht alles ganz schnell.

In Mexiko stand ich zwei Stunden