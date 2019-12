Donald Trump macht am liebsten Scherze, die auf Kosten anderer gehen. Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Michael Bloomberg ist nicht besonders groß gewachsen, Trump verspottet ihn deshalb gern als "Little Mike" oder "Mini Mike". Der Präsident will damit vor allem zeigen, dass er vor seinem Gegner keine Angst hat. Und tatsächlich steht Bloomberg in Umfragen derzeit nicht besonders gut da, er ist einer der bislang nur mäßig beliebten Bewerber im Feld der Demokraten. Dazu kommt, dass in großen Zeitungen gegen ihn angeschrieben wird und er in Teilen des Landes wenig bekannt ist.

Allerdings könnte sich das bald ändern. Denn entgegen der gängigen Lesart spricht einiges dafür, dass Bloomberg nicht nur eine Chance hat, die Kandidatur der Demokraten zu gewinnen, er könnte, wenn er so weit kommt, sogar bei der Präsidentschaftswahl am 3. November den Amtsinhaber besiegen.

Bloombergs größter Vorteil ist sein Geld. "Ich weiß, wie man gewinnt", sagt er, und das ist keine Übertreibung. Der 77-Jährige