SPIEGEL: Das Leibniz-Institut in Halle (Saale) kritisiert, Millionensubventionen im Osten führten dazu, dass die Menschen unproduktiv arbeiteten. Ländliche Regionen sollten nicht mehr gefördert werden. Was halten Sie davon?

Kretschmer: Diese Analyse ist absolut unseriös. Vor einigen Jahren sollte das Institut in Halle wegen schlechter wissenschaftlicher Leistungen aus der Leibniz-Gesellschaft fliegen, das sollte man nicht vergessen. Im Grundgesetz steht als Ziel die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Das ist die Grundlage unserer Politik.

SPIEGEL: Die Wissenschaftler sagen, wer die Städte fördert, bringt auch das Land voran. Städte seien die zentralen Orte von Forschung, Innovation und Wertschöpfung.

Kretschmer: Diese Sicht vergisst, dass die Konzentration in den Städten doppelte Kosten verursacht. Wir müssten den Neubau in den Ballungszentren finanzieren und den Rückbau in den ländlichen Räumen. Tatsächlich sind die Grenzen des Wachstums in den Metropolen längst erreicht, wie man in