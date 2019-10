Herr Ley? "Der rätselt hoffentlich", sagt einer der Funktionäre im Foyer des Hotels Seeblick in Kirchheim bei Bad Hersfeld. Er schaut in seiner Liste nach, was gerade dran ist, Runde zehn, Einzelwettbewerb, "WPC28", neun Riesenrätsel sind das, die auch Michael Ley lösen muss, in höchstens 75 Minuten.

In einer großen Halle spielen sie unter grellweißem Licht den Weltmeister in den "Logik-Rätseln" aus, die "World Puzzle Federation" hat eingeladen, rund 250 Teilnehmer aus 35 Nationen. Die Logik-Rätsel sind die Hauptdisziplin, die bekanntere Unterart, das Sudoku, lief schon in den Tagen zuvor. Japan, China sind stark im Sudoku, sagt der Funktionär, aber auch die USA, Deutschland, Michael Ley.