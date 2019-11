SPIEGEL: Herr Müller, warum sollte ein privater Investor in Berlin noch Wohnungen bauen?

Müller: Weil wir Wohnungen brauchen. Und damit es da keine Zweifel gibt: Ich will privates Kapital, und ich will private Investoren in meiner Stadt haben. Es geht gar nicht anders. Ein Privater will investieren und damit Geld verdienen. Das kann ich ihm nicht übel nehmen. Er kann mir aber nicht übel nehmen, dass ich sage: Du kannst in der Stadt nicht machen, was du willst. In dieser Stadt setzen Politik und Verwaltung Grenzen.

SPIEGEL: Die Mieten sollen für fünf Jahre eingefroren werden. Das betrifft etwa 1,5 Millionen Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden. Der höchste Preis pro Quadratmeter wäre 9,80 Euro, Nettokaltmiete. Warum sollte da jemand noch sanieren?

Müller: Für Sanierungen und Modernisierungen gibt es auch mit dem Mietendeckel die Möglichkeit, die Miete in angemessenem Rahmen zu erhöhen. Vielleicht werden Investitionen verlangsamt und nicht in dem Umfang umgesetzt, weil übertriebene Renditeerwartungen