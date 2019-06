Der globale Textilhandel ist ein gnadenloses Geschäft: marode Fabriken, Chemikaliendunst und ausgelaugte Arbeiter. Doch es geht auch anders, ganz nachhaltig – das proklamiert zum Beispiel die Handelskette C&A. "Putting people and planet first" lautet das Motto des Textilhändlers mit 2000 Läden in 23 Ländern.

Und tatsächlich, die Nachhaltigkeitsbemühungen von C&A lesen sich beeindruckend: Da wimmelt es von Preisen und Auszeichnungen, die die Handelskette bekommen hat – etwa für ihre Shirts und Jeans nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip: Die kommen mit so ungefährlichen Chemikalien und Farbstoffen aus, dass sie leicht recycelt oder einfach kompostiert werden können. Auch um ethischen Handel und existenzsichernde Löhne gibt sich der Konzern mit Sitz in Düsseldorf besorgt, in über einem Dutzend Initiativen ist C&A engagiert.

Sahan Tharuka* hat davon noch nichts gemerkt. Der 22-Jährige arbeitet bei Regal Calibre, einem Lieferanten von C&A im Westen Sri Lankas. 18.000 Rupien, etwas mehr als der Mindestlohn