Mieten, kaufen, bauen: Was passt zu mir?

Was will ich?

Die wichtigste Frage am Anfang ist nicht: Was kostet das alles? Die wichtigste Frage ist: Was brauche ich – wirklich?

Wer diese Frage nicht ehrlich beantwortet, läuft Gefahr, teure Fehler zu begehen. Kein Bauunternehmer, kein Vermieter und kein Finanzberater kann Ihnen abnehmen, sich selbst darüber klar zu werden: Wie will ich wohnen – und leben?

Jede Lebensphase hat ihre eigenen Antworten. Planen Sie nur für sich oder als Familie, mit oder ohne Kinder, allein oder mit Gleichgesinnten, für fünf oder 50 Jahre, Stadt oder Land, bis zur Rente oder nur bis zum Jahr, wenn die Kinder groß sind?