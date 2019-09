Elisabeth Wiskott ist eine Profiteurin des Münchner Immobilienbooms. Ende der Achtzigerjahre - lange bevor die Preise in der Stadt explodierten - steckte die gelernte Übersetzerin ihr Erspartes in kleine Wohnungen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Ernst Krischak renovierte sie die Immobilien, bewohnte einige von ihnen zunächst selbst und vermietete sie anschließend weiter. Viele der Objekte vervielfachten über die Jahre ihren Wert, Wiskott verkaufte sie und steckte den Gewinn in größere Wohnungen. So baute sie über die Jahre ein Vermögen auf. Noch heute vermietet die 64-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann neun Wohnungen in München.

Die beiden arbeiten freiberuflich als Informatiker, obwohl sie es längst nicht mehr nötig hätten. Sie wohnen im bürgerlichen Münchner Viertel Pasing in einem Reihenmittelhaus mit kleinem Garten. Ihr Zuhause haben sie mit gemütlichen Antikholzmöbeln eingerichtet, die sie zum Teil auf Ebay-Kleinanzeigen erstanden haben. An der Wand hängen Fotos von ihren Reisen nach Myanmar,