Wie reagiert ein Spitzenpolitiker, wenn seine überdrehte Welt plötzlich stehen bleibt? Wenn auf dem Höhepunkt der Karriere, kurz vor der entscheidenden Landtagswahl, der Arzt eine potenziell tödliche Diagnose stellt? Mit 46 Jahren. Bricht er in Tränen aus? Brüllt er den Mediziner an? Wirft er das Parteibuch aus dem Fenster? Flieht er zur Familie?

Mike Mohring fährt an jenem 6. November vergangenen Jahres von der Universitätsklinik Jena nach Schmalkalden ins Hotel Grünes Tor. Eine CDU-Politikerin wird hier an dem Tag von ihrem Kreisverband als Kandidatin für die Landtagswahl nominiert. Und Mohring ist nun mal CDU-Chef in Thüringen und Spitzenkandidat für die anstehende Wahl, er hatte sein Kommen zugesagt.

105 Kilometer sind es von Jena nach Schmalkalden. Die teils kurvige Strecke führt durch den Thüringer Wald. Anderthalb Stunden Fahrt, unendlich viel Zeit zum Nachdenken. Zwei Wochen zuvor hatte Mohring einen Knoten, der schnell wuchs, an seinem Körper ertastet, berichtet er. Er habe sich