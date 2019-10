Am Anfang, als das Ding unter seiner Haut ganz neu war, griff sich Alexander Huber oft an die Hand. Er strich über die kleine Delle zwischen Daumen und Zeigefinger und schob das Teil hin und her. Es sei fast wie damals gewesen, als sein Ehering neu war. Heute hat er es so gut wie vergessen, sagt Huber. "Es ist Teil meines Körpers geworden."