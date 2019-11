Wie entspannt kann man sein, wenn man gerade 6,5 Milliarden Dollar Verlust melden musste, in nur einem Quartal?

Sehr entspannt offenbar.

Mittwoch voriger Woche, Munish Varma, Manager der Investmentfirma Softbank, sitzt auf der Bühne einer Konferenz in Lissabon. Kurz zuvor hat sein Unternehmen in Tokio die katastrophalen Zahlen kommuniziert. Und Varma, weißes Hemd, offener Kragen, lässig in einen Sessel gelehnt, sagt: "Wir sind bullish."

Bullenhaft, das Börsen-Codewort für zuversichtlich, auf steigende Kurse setzend. Kein Zeichen der Unsicherheit bei ihm, keinerlei Irritation. Als wäre nichts gewesen, als liefe alles prima.

Varma ist bei Softbank etwa für das Geschäft in Indien zuständig. Sein Auftritt ist ganz so, wie seine Firma sich die Gründer wünscht, deren Projekte sie mit Geld bewirft: selbstbewusst, entschlossen. Alles, nur nicht zögerlich.

Softbank galt bis vor Kurzem als unangefochtener Leitbulle der Wagniskapitalszene. Die japanische Firma hat über ihren Hochrisikofonds Vision Fund,