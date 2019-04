Millionen scheffeln mit der "Gorch Fock"

Es gab Tage in der Elsflether Werft, da waren die Übergänge zwischen privaten und dienstlichen Angelegenheiten fließend. Der 5. März vergangenen Jahres war so ein Tag. Vorstand Klaus W. machte einen Einkauf bei Ikea. Ein Eckschrank "Utrusta" und Küchenelemente vom Typ "Ringhult" standen auf der Rechnung. Der Werftchef, das muss man wissen, war gerade mit seiner Freundin in eine hübsche Erdgeschosswohnung umgezogen, direkt am Wasser.

Der Tischler jedoch, der die Möbel bei Ikea abholte und im neuen Zuhause seines Chefs aufbauen musste, kam von der Werft. Die beiden Ikea-Rechnungen in Höhe von insgesamt 4156 Euro bezahlte W. von einem Konto des Unternehmens.

Hilfreich zeigte sich der Betrieb auch, als Klaus W. seinen Wohnwagen verkaufen wollte. Weil dem Käufer, einem Mitarbeiter der Werft, das Geld fehlte, gewährte ihm die Firma ein Darlehen über 20 000 Euro. Der Kredit war sofort auszuzahlen, in bar. Besonders praktisch: Der Käufer erhielt eine Gehaltserhöhung. So konnte er die monatlichen