Ruhig ist es im Übungsraum, weiße Wände, große Fenster, ein abstraktes Bild an der Wand, und schon die Entfernung zur Hauptstraße hier in Berlin-Kreuzberg und zu den lärmenden Winkeln der Stadt, schon die vier Etagen über dem Alltag sind der Beginn der Entspannung. Des Abschaltens. MBSR wird hier in diesem umgebauten Fabrikgebäude gelehrt, Mindfulness-Based Stress Reduction, was ja ein wenig nach Seidentüchern, Räucherstäbchen und Kräutertee klingt. Und doch vielen Menschen offenbar ganz unesoterisch beim Kampf gegen ihren Stress hilft.

Da unten auf der Straße, in den Büros und auf dem eigenen Sofa sind wir immer angeschaltet, immer erreichbar. Wir packen unser Leben voll, mit hohen Ansprüchen an uns selbst in Beruf, Freizeit und Familienleben. In einer Welt, in der wir viele Freiheiten, aber zunehmend weniger Sicherheiten haben, muss jeder seine eigene Erfolgsgeschichte schreiben – das ist anstrengend. Stress wird von der Weltgesundheitsorganisation als eine der größten Gesundheitsgefahren