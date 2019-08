Dies ist ein ungewöhnliches Buch. Der Verlag nennt es einen Roman, das hat sich in Deutschland bewährt für ein längeres Prosastück, aber es setzt sich mit einem beherzten Sprung über mindestens zweierlei hinweg, was von der hiesigen Gegenwartsliteratur normalerweise erwartet wird: Es knüpft nicht an die alltägliche Erfahrung an, und es verwendet für vieles, was uns gleichwohl bekannt vorkommt, eine eigene Sprache.

Ein erster Effekt beim Lesen ist radikale Aufmerksamkeit. Die Koordinaten der menschlichen Erfahrung, Ort und Zeit, müssen durch die Lektüre erst gewonnen werden. Aber auch die Frage, von was für einer Gesellschaft bei dieser Geschichte über Liebe und Macht die Rede ist, erschließt sich erst nach und nach. Es wäre also in hohem Maße spoilernd, im üblichen Sinne von diesem Buch zu erzählen.

Immerhin kann man sagen, dass das Lesenlernen selbst eine bedeutende Rolle spielt. Die Erzählerin dieser Geschichte, eine junge Frau, die ein lediglich geduldetes Mitglied ihrer Gesellschaft ist,