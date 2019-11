Der Fall ist so groß, dass die Ermittler ihn wie einen Terroranschlag behandeln: Im Kölner Polizeipräsidium arbeitet ein sogenannter ständiger Stab an der Aufklärung, ein Team, das die Informationen bündelt und die Aufgaben verteilt. Knapp 300 Beschäftigte in neun Dienststellen in Nordrhein-Westfalen gehen vielen Tausend Hinweisen nach. Sie gehören zur Sonderkommission "Berg", benannt nach Bergisch Gladbach, der Stadt, in der die Ermittlungen begannen.

Die Handys, Festplatten und Laptops, die Polizisten inzwischen bei diversen Durchsuchungen sichergestellt haben, landen im Landeskriminalamt in Düsseldorf. Dort werden die Daten so hochgeladen, dass alle Fahnderinnen und Fahnder der Soko darauf zugreifen können. Es gibt ständig neue Lagebilder und gemeinsame Videokonferenzen. Die Ermittler haben sich vernetzt, genau wie die Täter, denen sie auf der Spur sind.

Die nutzten Messenger-Dienste im Internet. Im Adressverzeichnis eines Chats sollen mehr als 50.000 Menschen aufgeführt gewesen sein.