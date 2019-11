Als Staatsanwältin Tina Haltrich schildert, unter welch grausamen Umständen das elfjährige Mädchen starb, weint der Angeklagte. Dann kommt die Staatsanwältin darauf zu sprechen, dass er, Johann R., dieses Kind vor dessen Tod missbraucht habe. Und sie schildert, dass R. versuchte, Bilder zu vernichten, die zeigten, wie er sich an dem Mädchen verging. Das Kind wurde Barbie genannt.

Der Mannheimer Johann R., 44, ist angeklagt wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, Beihilfe zur Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung und Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Im Juli 2016 wurde er festgenommen. Nachdem er ein Geständnis abgelegt hatte, kam er ein paar Wochen später frei. Seitdem ist er auf freiem Fuß.

Die 5. Strafkammer des Landgerichts Mannheim will noch in diesem Monat das Urteil in dem Fall sprechen, der in einen Abgrund führt. Die Staatsanwaltschaft wirft R. vor, über Internetplattformen von Pädosexuellen Kontakt zu einem Paar auf den Philippinen aufgenommen