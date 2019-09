Die gebürtige Italienerin Giovanna Di Tommaso, 62, und ihr Sohn Fabio, 38, betreiben in Stuttgart das Restaurant "Nannina".

SPIEGEL: Sie stellen in Ihrem Restaurant selbst gemachte Pasta her. Wo haben Sie das gelernt?

Giovanna Di Tommaso: Alles, was ich heute koche, habe ich von meiner Mutter gelernt. Von ihr habe ich auch die Leidenschaft. Ich komme aus einer Familie mit zwölf Kindern, da musste jeder anpacken, auch in der Küche. Jeden Tag denke ich beim Kochen an sie und daran, wie sie mich gelobt hat. Sie war aber auch kritisch. Manchmal waren meine Orecchiette, die kleinen Nudeln, die wie Öhrchen aussehen, zu dick, und da konnte sie anstrengend werden. Meine Mutter hatte ganz genaue Vorstellungen.