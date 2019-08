Das Hemd ist rosa, die Krawatte kariert, die rotblonde Welle sitzt: Helge Schneider macht seine jährliche Auftrittsreise durch die Republik. "Pflaumenmus – die Tournee zum Mus" heißt sie dieses Mal und führt den Komiker und Jazzer aus Mülheim an der Ruhr in diesen Tagen Ende August durch Brandenburg und Sachsen. Durch jene Länder also, auf die man in Berlin gerade starrt wie ein Schuldner auf den Insolvenzverwalter, der mit seiner Aktentasche an der Ecke steht: Kommt er auf das Haus zu, klingelt er an dieser Wohnung, oder biegt er vielleicht noch ab? Er steht, er schaut auf die Uhr, er telefoniert. Man weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. So wie man zu diesem Zeitpunkt, in der Woche vor den Wahlen, nicht weiß, ob die AfD stärkste Kraft wird und "der Osten kippt".

Helge Schneider ist in Cottbus, am Mittwoch vergangener Woche: Zur Bundesgartenschau vor knapp 25 Jahren ist dieser Spreeauenpark, wo Schneiders Bühne steht, so klug wie poetisch hergerichtet worden. Trauerweiden, grün schimmerndes