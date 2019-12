Ich habe hier verschiedene deutsche Politikermänner erlebt. Sigmar Gabriel schloss sich auf seinem Zimmer im King David Hotel ein, obwohl im Foyer eine Delegation israelischer Sozialisten wartete. Heiko Maas flog mit der schönsten rechten israelischen Politikerin im Helikopter über die besetzten Gebiete, und wenn sie ihn darum gebeten hätte, wäre er dort wohl auch mit dem Fallschirm abgesprungen. Gregor Gysi erklärte einem Mönch in Jerusalem, wie man die Welt rettet. Eine Gruppe Anzugträger der Jungen Union pflanzte einen Baum in der Wüste. Sie sahen aus wie Entführungsopfer. Vor ein paar Tagen bin ich gemeinsam mit Robert Habeck in einem kleinen Reisebus auf Gaza zugefahren.

Vorn erklärte ein Experte von der Israelischen Trauma-Koalition in der Stadt Sderot, dass man bei Raketenalarm 15 Sekunden habe, um den Bus zu verlassen und einen Schutzraum aufzusuchen. Wenn es keinen gibt: flach auf den Boden legen.

Robert Habeck sitzt hinten und schaut in den blassen Himmel, aus dem die Raketen fallen