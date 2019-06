Dieser Erfolg dürfte alle Träume Peters I. übertroffen haben: Im Oktober 1365 landete der König von Zypern mit 165 Schiffen an der Küste vor dem ägyptischen Alexandria. Schnell gelang es, eine Schwachstelle in der Stadtbefestigung zu identifizieren. Eilig stürmten Peters Soldaten die Mauer. Noch am selben Abend hatten sie die Stadt erobert.

Sechs Jahre zuvor war Peter in der gotischen St.-Nikolaos-Kathedrale im zyprischen Famagusta auch zum "König von Jerusalem" gekrönt worden. Über die Heilige Stadt herrschte seine Dynastie indes nur dem Namen nach. Dort waren, wie auch in Ägypten, die mächtigen muslimischen Mamluken an der Macht. Peter aber wollte seinem Namen die Ehre erweisen – und setzte sich deshalb für einen neuen Kreuzzug ein.

Unterstützt vom Papst, gelang es ihm, mit beachtlichen 10.000 Soldaten und 1400 Reittieren in See zu stechen. Trotz des Erfolgs in Alexandria war Peters Heer jedoch zu schwach, um dem nun zu erwartenden mamlukischen Gegenangriff standhalten zu können – erst