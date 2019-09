Rüstow: ... ihre Kinder ernst nehmen, wenn sie Probleme oder Sorgen andeuten. Ihnen fällt es oft schwer, sich jemandem anzuvertrauen: Ich hatte mal einen Jungen im Seminar, der wurde im Kindergarten, der Grundschule und bis zur siebten Klasse von denselben Jungen gemobbt. Das hat niemand bemerkt. Eltern können so etwas verhindern, wenn sie ihre Kinder immer abends vor dem Schlafengehen fragen: "Was lief heute gut, was lief schlecht?" Wenn sich Kinder an dieses Ritual gewöhnen, fällt es ihnen leichter, über unangenehme Situationen zu sprechen.

SPIEGEL ONLINE: Gibt es Dinge, die Eltern falschmachen können?