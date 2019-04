Der Mann geht vor, groß, fleischig, an die drei Zentner schwer, ein Pullover liegt um seine Schultern, als ginge es jetzt in die Freizeit. Seine Frau dahinter, mit deutlichem Abstand, klein und zart, mehr sieht man nicht von ihr, sie hat sich maskiert, alles an ihr ist schwarz, Hose, Jacke, Kapuze. Sie sitzen, auch das mit Abstand, auf der Anklagebank, 11. Strafkammer des Landgerichts Darmstadt, Alter Schwurgerichtssaal.

Der Mann, Werner H., ist 59 Jahre alt, er ist zweifach promoviert, in Medizin und Zahnmedizin, Dr. Dr. H. aus Mörlenbach im Odenwald, mit einer Praxis für Kiefer- und Gesichtschirurgie. Die Frau, Christine H., ist 13 Jahre jünger, Zahnärztin, Mutter von zwei Kindern. Bis zum 30. August des vergangenen Jahres lebten sie zusammen in einem hell geklinkerten Einfamilienhaus, das nicht besonders schön war, aber besonders groß. Eine vierköpfige deutsche Arztfamilie, mit Schildkröten, die es, dem Augenschein nach, zu Wohlstand gebracht hatte.

Am 30. August beschließen Dr. Dr. Werner