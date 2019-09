Auf einer Zugfahrt in Deutschland 1999 spricht ein Islamist zwei Fahrgäste mit Bart an. Er vermutet zu Recht, es seien Glaubensbrüder. Sie leben in Hamburg und sind Araber. Das Gespräch kommt auf den Krieg in Tschetschenien und den dortigen Kampf gegen die Ungläubigen. Einige Zeit später rufen die beiden Bärtigen den Islamist an, denn sie wollen beim Dschihad in Tschetschenien mitmachen. Er verweist sie an einen Glaubensbruder in Duisburg, einen Kontaktmann al-Qaidas.