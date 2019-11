Moodboard-Expertin über das Erreichen von Zielen

SPIEGEL: Frau Salentin-Träger, Moodboards kennt man von Designern, wenn sie Stoffe und Fotos als Inspiration für neue Kollektionen sammeln. Sie empfehlen die bunten Collagen auch zum Erreichen von beruflichen Zielen.

Salentin-Träger: Ich habe schon immer die Moodboards von Architekten und Modeleuten bewundert! In dieser Miniskizze wird das fertige Produkt schon spürbar! Also fing ich an, meine persönlichen Ziele in Collagen zu visualisieren. In den USA ist diese Methode bereits viel gängiger. Meine Erfahrung ist: Es funktioniert absolut zuverlässig.

SPIEGEL: Welche Ziele haben Sie bereits verwirklicht?

Salentin-Träger: Vor etwa fünf Jahren träumte ich davon, ein Kochbuch mit tollen Fotos und Geschichten über meine Lieblingsinsel Zypern zu machen. Was für eine absurde Idee! Ich kannte weder die Buchbranche, noch hatte ich Erfahrungen als Autorin oder Fotografin. Heute gibt es das Buch in drei Sprachen, und es hat mehrere Auszeichnungen gewonnen.

SPIEGEL: Warum hat das funktioniert?

Salentin-Träger: