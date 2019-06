Der mutmaßliche Mörder ist klein und schmächtig, seine Hände sind auf dem Rücken gefesselt. Zwei Justizbeamte führen ihn aus dem Keller die Treppe hoch, direkt in Saal 0.020 des Wiesbadener Landgerichts. Vor der Anklagebank angekommen, dreht sich Ali B. um, ein Polizist schließt ihm die Handschellen auf. B. setzt sich hin, verschränkt die tätowierten Arme vor sich auf dem Tisch und legt seinen Kopf darauf. Ganz so, als ginge ihn der Prozess hier überhaupt nichts an.

Ali B., aufgewachsen im kurdischen Teil des Nordirak, reiste im Oktober 2015 mit seinen Eltern und sieben Geschwistern nach Deutschland ein. Seine Mutter hatte auf das große Glück im neuen Land gehofft: auf Wohlstand und Luxus, auf eine bessere Zukunft für sich und ihre Kinder. Doch der Asylantrag von Familie B. wurde abgelehnt. Sie blieben trotzdem, bis zum Juni 2018. Da reiste Ali B. mit seinen Eltern und fünf seiner Geschwister überstürzt zurück in den Irak. Wenige Tage später nahm ihn dort eine Spezialeinheit fest.

Ali B.,