Wenn Christian Haas von dem Lagerfeuer spricht, das er am Nordpol entzünden will, fällt für einen Moment die Last der Verantwortung von ihm ab. Er freut sich nur auf das Abenteuer, das vor ihm liegt.

Vor der Abfahrt im norwegischen Tromsø wird er noch eine große Palette Kaminholz in einem Baumarkt kaufen und auf den russischen Eisbrecher "Kapitan Dranitsyn" verladen. Mit diesem werden sie sich dann zum Forschungsschiff "Polarstern" durchkämpfen, das eingeschlossen im Packeis durchs Meer driftet. Und irgendwann, vielleicht an Weihnachten oder an Neujahr, wird Haas auf einer Eisscholle unter sternenklarem Himmel am nördlichsten Lagerfeuer auf Erden sitzen.

Natürlich wurden gleich Einwände laut, als er den anderen von dem Plan mit dem Feuer erzählte. "Die einen fragten, ob die Flammen nicht das Eis aufschmelzen, die anderen sorgten sich wegen der Luftverschmutzung", sagt Haas. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte er viel mit Bedenkenträgern zu tun.

Christian Haas ist Meereisphysiker, er