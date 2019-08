Im Zentrum von Mossul, im dritten Stock eines Einkaufszentrums, entwirft Ghadeer Ahmad Saeed, 33 Jahre alt, einen neuen Irak - so wie er und seine Freunde ihn sich vorstellen. Er führt durch sein Café, in dem junge Männer und Frauen gemeinsam bei Tee und Waffeln sitzen. Eine Frau zieht an einer Wasserpfeife, lächelnd verfolgt sie, wie ihre Freunde mit ausschweifenden Gesten das Erzählte unterstreichen. So vertieft ist die Gruppe in das Gespräch, dass keiner von ihnen aufschaut, als Saeed an ihnen vorbeiläuft.

Saeed bleibt vor einem Tonstudio stehen, das sich hinter Glaswänden inmitten des Cafés befindet. Zusammen mit fünf Freunden, die alle in etwa so alt sind wie er, hat er vor rund anderthalb Jahren einen Radiosender gegründet und im Februar das Radiocafé eröffnet. "Wir sind das erste Medium, das aus Mossul sendet", sagt er. "Deshalb haben wir uns 'OneFM' genannt."

OneFM bietet eine Mischung aus arabischer Popmusik und Journalismus. Saeed und seine Kollegen haben ihre gesamten Ersparnisse