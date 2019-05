Jörg Peretzki, 53, ist Diplom-Psychologe und leitet in Hamburg die Begutachtungsstelle für Fahreignung der Avus, der Gesellschaft für Arbeits-, Verkehrs- und Umweltsicherheit. Seit 2004 ist er als Gutachter bei Medizinisch-Psychologischen Untersuchungen (MPU) tätig. Gut 3000 dieser Tests hat er durchgeführt.



SPIEGEL: Wer acht Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg hat oder ab 1,6 Promille Alkohol im Blut am Steuer erwischt wurde, muss zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung. Umgangssprachlich wird die MPU als Idiotentest bezeichnet. Spielt die Intelligenz bei der MPU eine Rolle?

Peretzki: Wenn man einen IQ von weniger als 75 hat, wird man möglicherweise der Verantwortung nicht mehr gerecht, ein Fahrzeug zu führen. Aber wir wollen bei der MPU nicht wissen, ob jemand ein Idiot ist oder nicht. Es geht um eine Verhaltensprognose. Dafür sind die Psyche beziehungsweise die Einstellungen hinter dem Fehlverhalten eines Menschen entscheidend, nicht seine Intelligenz.

SPIEGEL: