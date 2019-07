Nicht mal die Mühe, sich möglichst unbemerkt zu nähern, machen sich die kleinen Biester: Mit einem nervigen "Bssssssss" schwirren sie herum, und wenn es plötzlich still wird, ist das meist keine gute Nachricht, denn dann stechen sie gerade zu. Was man leider aber erst merkt, wenn es zu spät ist, nämlich dann, wenn es juckt.

Was kann man tun, damit Mücken sich erst gar nicht auf der Haut niederlassen? Wie gefährlich ist die Asiatische Tigermücke für uns? Und was sind die besten Mittel gegen den Juckreiz? Der Regensburger Biologe Andreas Rose erforscht seit mehr als 15 Jahren mit seiner Firma Biogents Abwehrstrategien gegen die hungrigen Insekten. Hier erklärt er, was gegen Mücken wirklich hilft – vor und nach einem Stich.

SPIEGEL: Herr Rose, wie viele Mückenarten leben eigentlich in Deutschland?

Rose: Es gibt etwa 50 heimische Stechmückenarten, aber nur ein knappes Dutzend wird dem Menschen lästig. Seit etwa 30 Jahren breitet sich die Asiatische Tigermücke in Europa aus, sie wurde ungewollt