Von Laura Backes, Jörg Diehl, Lukas Eberle, Katrin Elger, Christopher Piltz, Andreas Ulrich

Da steht er, ein schmächtiger Junge in einem gelben T-Shirt. Dichte, schwarze Haare, auf der Oberlippe wächst ein Flaum. Gerade einmal zwölf Jahre alt, Sechstklässler, nicht mehr Kind, noch kein Mann. Gegen ihn besteht ein ungeheuerlicher Verdacht: Zusammen mit vier anderen Jungen soll er eine 18-Jährige vergewaltigt haben, spätabends, in einem Waldstück in Mülheim an der Ruhr.

Vieles, was an diesem Abend geschah, ist noch unklar. Die Polizei Essen ermittelt. Doch seine Mutter ist bereit zu sprechen. Sie steht im Flur ihrer Dachgeschosswohnung. Neben ihr harren ihr Mann und ihre anderen Kinder aus. Der Junge selbst wartet einige Meter entfernt, hört zu. Er schweigt. Sein Name soll hier nicht genannt werden; als Kind genießt er besonderen Schutz.

Die Familie stammt aus Pasardschik, einer Stadt in Bulgarien. Sie gehört zur türkischen Minderheit. Die Eltern sind seit 2013 in Deutschland, ihr Sohn zog vor