Es fühlte sich zuerst nicht so an, aber im Kern war die Botschaft, die William Barr am Wochenende verbreitete, beruhigend und gut: Der Präsident der Vereinigten Staaten ist keine russische Marionette. Barr wurde kürzlich von Donald Trump zum US-Justizminister ernannt und ist einer der wenigen in Washington, die den Bericht des Sonderermittlers Robert Mueller bereits lesen durften. Trump habe nicht mit Russen zusammengearbeitet, um die Wahl zu gewinnen, sagt Barr. Es gab keine Konspiration oder Koordination mit Moskau, Muellers Untersuchungen seien abgeschlossen. Die Sache ist vorbei. Trump ist unschuldig.

Die Russlandaffäre beschäftigt mich als US-Korrespondent des SPIEGEL seit gut zwei Jahren – als einer von vielen Skandalen in Trumps Präsidentschaft. Als ich die Meldung auf dem Handy las, war mein erster Gedanke deshalb: klasse, eine Affäre weniger. Zweiter Gedanke: Was für eine Katastrophe! Wenn es stimmt, was Barr über den Mueller-Bericht schreibt, dann schnurrt der größte, ungeheuerlichste