Am Anfang war die Stille. Dann plumpste irgendwo ein Stein ins Wasser. Und im Kopf eines frühen Vorfahren an der Schwelle zum Menschsein entwickelte sich eine folgenschwere Geräuschexplosion. In diesem Moment kam die Musik in die Welt.

So könnte es sich nach Ansicht jenes Mannes zugetragen haben, der wie kaum ein anderer den Wurzeln der Klänge nachspürt. Andreas Spindler, 55, ist ein musikalisches Multitalent, er beherrscht rund 40 Instrumente – die meisten davon hat er selbst gebaut. Es sind Klangwerkzeuge aus fernen Zeiten, uralte Musikinstrumente, die heute kaum noch jemand kennt: darunter die mittelalterliche Drehleier, den Zinken (ein uraltes Blasinstrument) oder die Cister (ein Zupfinstrument).

Auf einem ehemaligen fürstbischöflichen Jagdschloss bei Bamberg, das seiner Familie gehört, widmet sich der gelernte Instrumentenbauer dem exotischen Fach der Musikarchäologie. Wie hörte es sich an, wenn in den gotischen Kirchen des Mittelalters die schweren Orgeln zum Gottesdienst wummerten?